В Харькове произошел сильный пожар

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В Харькове возникло крупное возгорание. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время о прилётах не сообщалось. Также остается неизвестным, на каком именно объекте произошел пожар. Данные о возможных пострадавших также остаются неизвестными.
Уточняется, что подтверждения от официальных источников еще не поступало. К месту происшествия направлены сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. Возгорание случилось в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.
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Уточняется, что подтверждения от официальных источников еще не поступало. К месту происшествия направлены сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. Возгорание случилось в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова