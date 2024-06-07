В Киевской области после ночной тревоги возник пожар на промышленном объекте

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В Киевской области произошёл пожар на одном из промышленных объектов. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — написал Кравченко на своей странице в соцсети.
В настоящее время на повреждённом объекте тушат пожар. Он также добавил, что в ночь на 7 июня в регионе работали силы противовоздушной обороны. При этом на каком именно промышленном объекте произошло возгорание Кравченко не уточнил.
Минувшей ночью также сообщалось, что несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Спустя время сообщалось, что взрывы повторились.
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