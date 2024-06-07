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В Киевской области после ночной тревоги возник пожар на промышленном объекте

07 июня 2024, 07:41
Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki

В Киевской области произошёл пожар на одном из промышленных объектов. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — написал Кравченко на своей странице в соцсети.

В настоящее время на повреждённом объекте тушат пожар. Он также добавил, что в ночь на 7 июня в регионе работали силы противовоздушной обороны. При этом на каком именно промышленном объекте произошло возгорание Кравченко не уточнил.



Минувшей ночью также сообщалось, что несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Спустя время сообщалось, что взрывы повторились.

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28 украинских беспилотников атаковали территорию РФ минувшей ночью
Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила над территорией РФ 28 дронов ВСУ
07 июня 2024, 08:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны сбили или перехватили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что над Крымом было сбито или перехвачено 11 вражеских беспилотников, ещё восемь ликвидировано над акваторией Азовского моря. Кроме того, шесть украинских дронов сбили в небе над Краснодарским краем, два — в Белгородской области и один БПЛА – в Ростовской области.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска.

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#пво
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ВСУ минируют Харьковскую область, несмотря на присутствие мирного населения
Марочко: ВСУ используют немецкие магнитные мины в Харьковской области
07 июня 2024, 07:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные в Харьковской области дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, несмотря на наличие мирного населения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В окрестностях населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных ВФУ и расположенных на относительном удалении от ЛБС, зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II кассетными реактивными снарядами», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что эти снаряды начинены противотанковыми минами AT2.

По словам Марочко, украинские военные дистанционно заминировали местности, где по–прежнему остаются мирные жители, при этом дороги и вовсе превращены в минные поля, заключил он.

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ВСУ в ходе выборов в России применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром
07 июня 2024, 06:04

Фото: istock / yucelyilmaz

Ввоенные ВСУ в ходе проведения президентских выборов в России в марте использовали беспилотники, оснащенные фосфорными боеприпасами, для обстрелов мирного населения в районе города Энергодар в Запорожской. Об этом рассказал командир одного из подразделений 1197-го полка ВС России в разговоре с РИА Новости.
До этого оперативные службы Запорожской области несколько раз сообщали об атаках ударных украинских беспилотников как по Энергодару, так и по территории Запорожской АЭС.

«Во время выборов в одном из населенных пунктов (около Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — заявил военнослужащий.
Фосфорные боеприпасы являются типом зажигательных боеприпасов, которые снаряжены белым фосфором. Несколько международных конвенций запрещают их, поскольку они причиняют чрезмерные повреждения и имеют неизбирательное действие.

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#военные
#дрон
#боеприпасы
#аэс
#новости
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На Украине произошла серия взрывов в Хмельницкой области
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги
07 июня 2024, 05:40

Фото: istock / Kostas Koufogiorgos

Несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Об этом информирует «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«Слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.
Спустя время сообщалось, что взрывы повторились
.
Другие детали и официальные комментарии пока не приводится.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#взрывы
#украина
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«Почему мэр молчит?»: На Украине рассказали о тотальной социальной катастрофе в Киеве
Аналитик Кущ: В Киеве без электроэнергии началась тотальная социальная катастрофа
07 июня 2024, 04:42

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

В киевском жилом массиве Позняки из-за отключения электроэнергии произошла «тотальная социальная катастрофа». Такое заявление сделал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.
«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — утверждает он.
Как отметил аналитик, Позняки являются жилым массивом с высотками, где установлены в основном электроплиты. Там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.

При этом, продолжил Кущ, в Днепропетровской области уже несколько дней не отключают электричество. Украинец отметил, что региональные предприятия и операторов по распределению энергии в Киеве контролирует один и тот же человек.

Экономист напомнил, что формально лимиты на потребление определяются национальной энергетической компанией «Укрэнерго», но, как заявляет аналитик, делается это в случайном порядке.

«По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?» — поинтересовался Кущ.
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Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона
Подполье: Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона
07 июня 2024, 04:27

Фото: istock / Aleksandr Mokshyn

Власти Украины инсценируют обстрелы Херсона и его окрестностей. Об этом рассказали в пророссийском подполье изданию РИА Новости.
«В Херсоне за последнюю неделю на порядок возросло количество пожаров. Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины, о которых мы сообщали ранее», — рассказал собеседник издания.
В Херсоне и его округе вместе с этим появились гражданские пикапы с миномётами 82 мм. Такой миномет с территории Херсона и его окрестностей добить до левого берега Днепра, где находятся позиции ВС РФ, физически не способен.

Как утверждает подпольщик, свидетели неоднократно слышали звуки исходящих выстрелов, там, где появлялись эти пикапы, а затем сразу характерные звуки прилетов по правому берегу Днепра.

«Есть вероятность, что это снимают как раз киевские медийщики, а взрывы и пожары организованы группой ГУР от Буданова — с помощью кочующих на пикапах 82-миллиметровых минометов», — подчеркнул подпольщик.
Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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#пожары
#новости
#херсон
#украина
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
07 июня 2024, 03:53

Фото: istock / Photoboyko

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Предупреждение о воздушной угрозе в Киевской области начало действовать в 00:55. В Харьковской области сирены звучат уже 8 часов подряд.

Ранее сообщалось, что в 20 километрах от Луганска сбили два Беспилотный летательных аппарата самолетного типа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сообщалось о взрывах в Одессе.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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#воздушная тревога
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В 20 километрах от Луганска сбили два БПЛА самолетного типа
07 июня 2024, 02:39

Фото: istock / sommersby

Система ПВО сбила 2 беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
До этого сообщалось о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков.

«Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска», — сообщила Романова.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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#всу
#беспилотник
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Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Труханов: В городе произошли взрывы
07 июня 2024, 00:53

Фото: istock / aapsky

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах», — написал он.
На данный момент воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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