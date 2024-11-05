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На территории Брянской области объявили отбой ракетной опасности, информирует пресс-лужба правительста Брянской области.
«Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении госорганизации.Примечательно, что сообщения об отмене появились через 15 минут после объявления тревоги.
Ранее тем же вечером 5 ноября на территории Брянской области завыли сирены, которые оповещали жителей о ракетной опасности. Воющие в вечернее время сирены были слышны в каждом районе областного центра. Тогда жители стали массово выкладывать в интернет видеозаписи громких звуков.
«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел.112», — такое сообщение опубликовали на официальной странице Брянской области в социальных сетях.
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