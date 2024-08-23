ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Атака была произведена по территории завода «Сумхимпром», на котором расположен стратегически важный объект.
Информация о том, находился ли в момент удара украинский лидер или командование в бункере, не уточняется.
В мае российская армия уже наносила удар по складу боеприпасов, расположенного под землей возле научно-исследовательского института. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этих бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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В мае российская армия уже наносила удар по складу боеприпасов, расположенного под землей возле научно-исследовательского института. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этих бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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Елена Перлова