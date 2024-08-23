ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским

В результате обострения ситуации в Курской области из девяти муниципальных образований было эвакуировано более 114 тысяч человек. В настоящее время в регионе функционирует 58 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 7 тысяч жителей. В общей сложности, из 152 тысяч человек в зоне отселения выехали 133 190, оставшись 19 376.