Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с МО РФ и возглавил отряд БАРС

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Бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин, которого избрали депутатом областной думы по одномандатному округу, подписал контракт с Минобороны РФ и возглавил добровольческий отряд «Барс-Брянск». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Еще недавно вице-мэр города Брянска, а сегодня — депутат Брянской областной думы, возглавляющий отряд БАРС. Накануне Сергей Антошин подписал контракт с Министерством обороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения», — говорится в сообщении администрации.БАРС расшифровывается как боевой армейский резерв страны. Такие отряды также созданы в Белгородской и Курской областях в рамках режима контртеррористической операции.
Уточняется, что подразделение выполняет задачи по обнаружению и уничтожению вражеских беспилотников, а также по охране гражданской инфраструктуры и поддержанию общественного порядка.
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