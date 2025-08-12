На территории НАТО есть российский «уголок», пишут СМИ
На норвежском архипелаге Шпицберген сохранился необычный российский анклав — шахтёрский посёлок Баренцбург с памятником Владимиру Ленину, пишет The Economist.
Это населённое место по‑прежнему воспринимают как своеобразный «уголок России» на территории страны НАТО.
Издание отмечает, что присутствие российского посёлка вызывает растущую озабоченность у западных спецслужб. Формально надзор за Баренцбургом осуществляет норвежский губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе, однако местные власти сейчас не рекомендуют туристам посещать этот район. При этом, по сообщениям, Россия не собирается закрывать поселок: обсуждается идея создания там международного исследовательского центра для учёных из развивающихся стран, что могло бы придать Баренцбургу новое научное значение, сохранив его исторический облик.
Ранее, 1 августа, в украинском селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину. Бюст сняли с постамента работники местного коммунального предприятия после обращения активистов. Глава Новоушицкой сельской общины Анатолий Олейник сообщил, что скульптуру переместили на территорию коммунальной службы.
