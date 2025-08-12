На территории НАТО есть российский «уголок», пишут СМИ

12 августа 2025, 14:08

Economist: на территории НАТО в Норвегии стоит памятник Ленину

Фото: istockphoto/wjarosz

На норвежском архипелаге Шпицберген сохранился необычный российский анклав — шахтёрский посёлок Баренцбург с памятником Владимиру Ленину, пишет The Economist.