Трамп объяснил военную мощь России: «Она победила Наполеона и Гитлера»
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме напомнил, что Россия прошла через множество войн и обладает богатым военным опытом. Об этом пишет ТАСС.
Трамп подчеркнул, что Россия – одна из немногих стран, которая одержала победу над такими великими полководцами, как Гитлер и Наполеон, что свидетельствует о её значительной военной силе и стойкости. По словам американского лидера, эта историческая выдержка делает Россию серьёзным игроком на мировой арене.
Кроме того, Трамп процитировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который кратко резюмировал: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне».
Напомним, что встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – намечена на 15 августа и пройдет в штате Аляскя. Переговоры обещают стать важным этапом в двусторонних отношениях и обсуждении международной безопасности.
