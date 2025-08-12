Трамп объяснил военную мощь России: «Она победила Наполеона и Гитлера»

12 августа 2025, 13:05

Трамп напомнил, что Россия победила Наполеона и Гитлера

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме напомнил, что Россия прошла через множество войн и обладает богатым военным опытом. Об этом пишет ТАСС.