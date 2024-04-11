На территории украинского посольства в Москве подняли Знамя Победы и флаг России

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Российский триколор и Знамя Победы появились на здании украинского посольства в Москве. Здание располагается в Леонтьевском переулке и пустует после закрытия дипломатического представительства.
Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы, напоминает ТАСС. Это стало ответной мерой на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине. При этом в МИД России уточнили, что это никак не влияет на статус неприкосновенности самого здания, остающегося в государственной собственности Украины.
В настоящее время посольство закрыто. Тем не менее, через ограду можно увидеть два развевающихся флага, поднятые на флагшток перед дверями дипломатической миссии.
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Александр Бойцов