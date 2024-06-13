На учениях нестратегических ядерных сил РФ произвели электронные ракетные пуски

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Российские военные в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в рамках второго этапа учений личный состав отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, а также осуществил электронные ракетные пуски по целям противника. Помимо этого, были осуществлены выходы в море в назначенный район патрулирования.
Ранее сообщалось, что РФ начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.
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Ранее сообщалось, что РФ начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.
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Дарья Осипова