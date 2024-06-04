Шесть тысяч боеголовок: В Италии оценили ядерные возможности России

Президент США Джо Байден переживает, что некоторые страны на границе с Россией, в том числе Польша, станут более самостоятельны. Об этом он рассказал в интервью изданию Time.

«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что планирует определить будущее Европы самостоятельно и на долгое время вперёд, если победит на предстоящих выборах президента в США.Американский лидер добавил, что Штаты не могут позволить НАТО пасть, а для этого необходимо выстраивать организацию политически и экономически. Кроме того, он отметил, что Вашингтон значительно поддерживает альянс в военном отношении.