Передача западного вооружения Украине и разрешение бить по территориям России не заставят Москву капитулировать. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — говорится в статье.
При этом автор подчеркивает, что Евросоюз ввязался в заведомо проигрышный конфликт из-за несостоятельности и коррумпированности правящего класса.
При этом издание отмечает, что конфликт становится всё более опасным, в то время как министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни продолжают отвергать дипломатию и продолжают обеспечивать Украину вооружением. А мир уже находится на краю пропасти без возможности приступить к мирным переговорам, заключил автор статьи.
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Элина Позднякова