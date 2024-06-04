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Шесть тысяч боеголовок: В Италии оценили ядерные возможности России

FQ: удары западным оружием не заставят Москву капитулировать
04 июня 2024, 22:07
Передача западного вооружения Украине и разрешение бить по территориям России не заставят Москву капитулировать. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — говорится в статье.

При этом автор подчеркивает, что Евросоюз ввязался в заведомо проигрышный конфликт из-за несостоятельности и коррумпированности правящего класса.



При этом издание отмечает, что конфликт становится всё более опасным, в то время как министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни продолжают отвергать дипломатию и продолжают обеспечивать Украину вооружением. А мир уже находится на краю пропасти без возможности приступить к мирным переговорам, заключил автор статьи.

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Путин поручил не допустить роста цен на яблоки из-за заморозков
04 июня 2024, 21:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые решения, чтобы не допустить роста цен на яблоки после заморозков. Этот вопрос Путин поднял в рамках встречи с членами правительства, которая прошла в режиме видеоконференции.
Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, не останутся ли россияне без яблок из-за заморозков.

«Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту», — поручил Путин.
Президент призвал не затягивать с решением данного вопроса, чтобы не допустить роста цен на яблоки в России.

По данным Лут, российское производство плодовой продукции составляет порядка 44% от внутреннего рынка.

Путин в свою очередь уточнил, что заморозки погубили 1,2% урожая в 21 регионе страны.

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#путин
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Сенатор от Белгорода Савченко добровольно сложил полномочия раньше срока
04 июня 2024, 21:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко принял решения сложить полномочия раньше срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (будет заниматься – ред.) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал Тимченко.

Срок полномочий Савченко должен был истечь в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.

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#губернатор
#министр
#заявление
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"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
Политик Леллуш: удары по РФ оружием НАТО выведут конфликт из-под контроля
04 июня 2024, 21:35

Фото: istock / SimonLukas

Французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.
Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.

Лелуш также отметил, что вероятность прямого вовлечения Франции в боевые действия увеличивается по мере увеличения помощи Киеву со стороны Парижа.

По его словам, начиная с поставок оружия и отправки инструкторов, Пятая республика может оказаться напрямую вовлеченной в столкновения.

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#переговоры
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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
04 июня 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать деятельность в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
При этом он подчеркнул, что важно учитывать рентабельность производства при решении различных вопросов в данной сфере, пишет ТАСС. Путин также призвал обеспечить поступление соответствующей техники в Минобороны.

Президент отметил необходимость наличия независимого координатора для эффективной работы в данной области и назначил на эту роль секретаря Совета безопасности. Он подчеркнул, что у Шойгу, который занимает новую должность, будет много работы, учитывая его знание как потребностей Вооруженных сил России, так и возможностей промышленности.

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#минобороны
#путин
#шойгу
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Политолог Мезенцев объяснил провал на выборах в ЮАР правящей партии
04 июня 2024, 21:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Старший научный сотрудник института Африки РАН Станислав Мезенцев заявил, что провал на выборах в ЮАР правящей партии связан с накопившимися в стране за долгие годы проблемами.
«Южная Африка – самая развитая территория на Африканском континенте. Но последние годы после ухода Нельсона Мандела, который произвел экономическое чудо безболезненного перехода от апартеида к системе демократической, ситуация в стране ухудшалась. Слишком страна хороша и привлекательная, слишком много эмигрантов, много накопленных проблем», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мезенцев.

Отмечается, что «Африканский национальный конгресс» впервые за 30 лет утратил парламентское большинство на всеобщих выборах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.

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#африка
#страны
#политика
#парламент
#выборы
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Раскрыт главный страх Байдена при поражении Киева
Байден: при поражении Киева в Европе станут вести себя самостоятельно
04 июня 2024, 20:51

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден переживает, что некоторые страны на границе с Россией, в том числе Польша, станут более самостоятельны. Об этом он рассказал в интервью изданию Time.
«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что планирует определить будущее Европы самостоятельно и на долгое время вперёд, если победит на предстоящих выборах президента в США.

Американский лидер добавил, что Штаты не могут позволить НАТО пасть, а для этого необходимо выстраивать организацию политически и экономически. Кроме того, он отметил, что Вашингтон значительно поддерживает альянс в военном отношении.
#сша
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#страны
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#польша
#нато
#байден
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Байден временно запретил предоставлять убежище в США нелегальным иммигрантам из Мексики
04 июня 2024, 19:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
В Белом доме отметили, что такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер.

Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.

Ранее сообщалось, что правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
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#байден
#мексика
#мигранты
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Турчак возглавил Республику Алтай: Карьера политика и многомиллионное состояние жены
Путин предложил вице-спикеру Совфеда Турчаку возглавить Республику Алтай
04 июня 2024, 19:23

Фото: сайт Кремля

4 июня 2024 года российский лидер Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Бывший глава республики Олег Хорохордин сообщил об уходе с этой должности.
О том, как Турчак начинал свою карьеру, кем его отец приходится Путину и какое состояние находится в собственности его семьи, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году Турчак окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер-исследователь», в 2014 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности «международные отношения».

Дзюдоист, бизнесмен, экономист


В юные годы Андрей Турчак занимался дзюдо. Он также является мастером спорта СССР. Работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».

В 1996-2007 годах трудился на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В двухтысячные годы Турчак был директором по реструктуризации, после чего стал директором по корпоративной политике холдинговой компании «Ленинец». В период с 2003 по 2007 годы Андрей Турчак занимал пост вице-президента ХК «Ленинец».

Карьера Турчака в политике


Свой путь в политике Турчак начал с конца лета 2005 года. Он стал членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». 15 декабря 2006 года Андрей Турчак был избран председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». В 2008 году занимал должность замсекретаря президиума генерального совета ЕР по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.

Член Совета Федерации Турчак


С июля 2007 года по февраль 2009 года Турчак являлся членом Совета Федерации РФ, представителем органа законодательной власти Псковской области. Был наделен полномочиями сенатора Псковским облсобранием. Также Турчак входил в состав комитета СФ по вопросам местного самоуправления, комиссии по делам молодежи и спорту. В 2008-2009 годах — заместитель председателя комиссии Совфеда по делам молодежи и туризму.

Один из самых молодых губернаторов Псковской области


После вступления в «Единую Россию» политическая карьера Андрея Турчака стремительно пошла в гору — в 2007 он получил мандат в Псковское областное собрание. Спустя несколько лет, когда ему только исполнилось 33 года, он был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области и стал одним из самых молодых губернаторов РФ.

Отец Турчака — бывший заместитель Путина


Отец – Анатолий Турчак, с 1985 года возглавляет холдинг «Ленинец». Занимает должность президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и член исполкома Российского футбольного союза, председатель совета директоров Энергомашбанка. В 1990-е годы Анатолий Турчак был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом – Россия».

Миллионное состояние жены Турчака


По данным обнародованной декларации, в 2021 году Андрей Турчак заработал 5,7 миллионов рублей. В том же документе указан официальный доход его супруги Киры — порядка 133 миллионов рублей.

В совместном пользовании у семейной пары имеется два участка: для личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство. Среди имущества также есть два жилых дома, дача, три квартиры в долевой собственности и нежилое помещение. По словам самого Турчака, все губернаторские машины безвозмездно переданы «Ленинцем», личная охрана оплачивается не бюджетными средствами, а квартиры взяты в ипотеку.

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#россия
#дзюдо
#охрана
#единая россия
#карьера
#путин
#рф
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Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на конференцию по Украине
Крупнейшая партия Швейцарии хочет пригласить РФ на конференцию по Украине
04 июня 2024, 18:57

Фото: iStock/william87

Правительство Швейцарии должно пригласить Россию на конференцию по Украине в Бюргенштоке 15-16 июня.
Такое заявление сделала крупнейшая входящая в правительство политическая партия страны ШНП. Там подчеркнули, что форум в Бюргенштоке ни в коем случае не должен превратиться в одностороннюю конференцию.

Швейцарская народная партия считает, что в мирном процессе должны участвовать все стороны и не надо создавать впечатление, что страна организует конференцию противников России.

Речь идет о письменном приглашении РФ на конференцию, заключили в партии.

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#швейцария
#россия
#украина
#конференция
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