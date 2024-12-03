На Украине активно формируются альянсы против Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
На Украине стартовало создание альянсов и медиа-компаний для смены власти в стране. Этим поделились в «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.
«Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — говорится в сообщении.
В публикации указывается на общее настроение оппозиционных кругов в создании интриг против президента Украины Владимира Зеленского. К тому же люди приближенные к власти начали искать выходы на близкое окружение избранного президента США Дональда Трампа. К примеру, отправленных в СИЗО олигарх Игорь Коломойский* выступил с прямым обвинением к Зеленскому. Самого же бизнесмена заподозрили в связях с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном.
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