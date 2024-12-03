Олигарх Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского

Игорь Коломойский (Фото: РИА Новости/Михаил Маркив)
На Украине рассказали о связях известного олигарха Игоря Коломойского* с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua».
«У Коломойского* есть контакт с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном», — говорится в сообщении telegram-канала.
Как отмечают источники издания, целью олигарха являлось создание интриг против нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что Эпштейн недавно стал фигурантом дела о вымогательстве. За определенную сумму денег он гарантировал должности в Белом доме. Предполагается, что на данный момент Эпштейн утратил свое влияние и теперь не может формировать состав администрации президента США.
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