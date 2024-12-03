Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Олигарх Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского

Олигарх Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского

«Страна.ua»: Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского
Игорь Коломойский (Фото: РИА Новости/Михаил Маркив)

Игорь Коломойский (Фото: РИА Новости/Михаил Маркив)

На Украине рассказали о связях известного олигарха Игоря Коломойского* с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua».


«У Коломойского* есть контакт с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как отмечают источники издания, целью олигарха являлось создание интриг против нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что Эпштейн недавно стал фигурантом дела о вымогательстве. За определенную сумму денег он гарантировал должности в Белом доме. Предполагается, что на данный момент Эпштейн утратил свое влияние и теперь не может формировать состав администрации президента США.

Читайте также:

В НАТО раскрыли планы в отношении Украины

Fox News: Трамп предупредил Трюдо о возможности сделать Канаду 51-м штатом США

Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому свойственно не признавать свои ошибки

Игорь Коломойский* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
#сша
#трамп
#украина
Попытка Майдана в Грузии провалена, считает премьер Кобахидзе
Премьер Грузии Кобахидзе: попытка устроить в стране Майдан провалилась
03 декабря 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Оппозиция в Грузии потерпела неудачу в попытках реализовать в стране сценарий украинского Майдана и совершить государственный переворот. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«"Нацмайдан" в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки воплотить такой сценарий», — сказал он, выступая на брифинге перед журналистами.

По словам главы грузинского правительства, организаторы беспорядков в Грузии, в том числе неправительственные организации, не уйдут от ответственности. Он подчеркнул, что лидеры и вдохновители оппозиции сами не митингуют, а сидят по кабинетам, но это ничего не значит.

В ходе акций протеста минувшей ночью грузинские правоохранители задержали 34 человека. Недовольные в ходе уличных беспорядков бросали в сотрудников полиции пиротехнику и зажигательные смеси.

Читайте также:

Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

ЕС осудил противодействие беспорядкам в Грузии

В Тбилиси силовики начали разгон акции протеста с помощью водомета
#сценарий
#грузия
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СПЧ заявил, что миграционная политика должна быть жестокой
03 декабря 2024, 14:04

Фото: iStock/ vichinterlang

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой, рассказал он РБК.
Валерий Фадеев уточнил, что Российская Федерация должна быть открытой, но подход к завозу мигрантов в страну нужно ужесточить — он объявил, что приезжать на заработки мигранты смогут только через работодателя и их нахождение в России стоит ограничить трудовым контрактом. Ещё правозащитник подчеркнул тот факт, что большое количество мигрантов, уже имеющих паспорта гражданина РФ, слабо владеют русским языком.

«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски (...). Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России? Нет, не нужны», — обратил внимание Валерий Фадеев.

Читайте также:

Депутат Матвеев: мигранты искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара

Депутат Госсовета РТ Валиуллин объяснил опасность закона об обучении мигрантов

В 2024 году РФ покинули миллион мигрантов
#мигранты
#рф
#спч
#россияне
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД КНР отреагировал на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС
03 декабря 2024, 13:42

Линь Цзянь (фото: РИА Новости / Анна Раткогло)

Китай намерен укреплять взаимодействие в рамках БРИКС, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100 % для стран БРИКС, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
«Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Цзянь.
По его словам, главная цель БРИКС заключается в достижении всеобщего развития и процветания, организация выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, страны БРИКС избегают участие в блоковой конфронтации и не нацелены на третьи стороны.

Председательство России в БРИКС проводится под лозунгом усиления многосторонних подходов для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.

Читайте также:

Китай изучает способы ослабления санкций на примере России

Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки

Китай испугался сближения России и КНДР
#китай
#сотрудничество
#страны
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО раскрыли планы в отношении Украины
Рютте: НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию для переговоров
03 декабря 2024, 13:37

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте перед началом двухдневной встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.
«Не нужно обсуждать шаг за шагом нашу помощь, нужно делать все, чтобы Украина имела сильные позиции для начала переговоров. Мы обсудим в ближайшие два дня, как сделать так, чтобы Украина, в случае решения о начале переговоров, смогла вести их с сильной позиции», — заявил Рютте.

Он подчеркнул, что для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи. И эта помощь должна заключаться в увеличении поставок вооружения для ВСУ и подготовке украинских солдат о начале переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса. Этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, а излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.

Читайте также:

США выделили Украине очередной пакет военной помощи

Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
#сша
#помощь
#украина
#нато
#всу
#вооружения
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Между Финляндией и Швецией разорвался интернет-кабель
03 декабря 2024, 13:27

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Между Финляндией и Швецией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. В этот раз фрагмент кабеля повредился не в воде, а на суше — недалеко от финских городов Эспоо и Вихти. Сотрудники полиции Финляндии полагают, что причиной разрыва могла стать диверсия. В стране ещё произошел сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, сообщила шведская газета Aftonbladet.
Представитель Шведского агентства почты и телекоммуникаций (PTS) рассказал Dagens Nyheter, что на территории Финляндии произошли «две неисправности» на суше. Одну из неисправностей устранили ночью, работа над второй на данный момент ещё ведётся.

Пресс-секретарь компании Global Connect Никлас Экстрем обратил внимание, что из-за сбоя в сети без интернета в Финляндии остаются около шесть тысяч домов. Не говорилось в каком из населённых пунктов — в Вихти или Эспоо — аварию устранили.

Силовые ведомства Швеции осведомлены об инциденте. Полиция Финляндии, по информации министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, полагает, что это была диверсия. Среди представителей финских властей прокомментировала ситуацию лишь министр транспорта Лулу Ранне. В социальных сетях она написала, что правительство отнеслось к произошедшему «серьёзно».

Читайте также:

Telia: в Балтийском море повреждён кабель связи между Литвой и Швецией

Швеция приостанавливает прямое сотрудничество с Грузией

Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов
#полиция
#работа
#правительство
#компании
#министр
#диверсия
#финляндия
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с РФ об инвестициях
03 декабря 2024, 12:29

Фото: iStock/ rarrarorro

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, проинформировало агентство РИА Новости.
Ратификацию абхазо-российского соглашения должны были рассмотреть 15 ноября, но данный вопрос привёл к протестам, в результате которых произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании.

Против ратификации соглашения проголосовал 21 человек, а трое воздержались. Перед началом сессии у здания парламента собрались люди в ожидании решения абхазских депутатов.

Ранее исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. В этом указе отмечалось, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».

Ещё Бадра Гунба давал поручение правительству найти денежные средства для оплаты перетока электроэнергии из РФ в Абхазию.

Читайте также:

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента

Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками

Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
#соглашения
#люди
#абхазия
#парламент
#соглашение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава крымской немецкой общины Гемпель назвал послание Шольца позорным
03 декабря 2024, 12:17

Глава немецкой общины в Крыму Юрий Гемпель (фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко)

Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель в интервью РИА Новости раскритиковал послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, назвав его «позорным».
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц разместил в социальной сети обращение к президенту РФ Владимиру Путину. После переговоров с Владимиром Зеленским он подчеркнул, что поддержка Киева Берлином останется неизменной.
«Послание Шольца — позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнерских отношениях с Россией», — сказал Гемпель.
По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Он считает, что за это в первую очередь несет ответственность Олаф Шольц, который, по его словам, заблудился в своих политических действиях и утратил связь с интересами собственного народа.

Гемпель также отметил, что своим посланием канцлер Германии фактически подтвердил, что ФРГ выступает марионеткой США, реализуя их геополитические цели.
«Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России», — отметил глава крымской немецкой общины.

Читайте также:

Почему бы не поддержать немцев, спросили Шольца после его послания Путину

Шольц направил «послание» Путину из Киева

Шольц: Не стоит играть в русскую рулетку через ультиматумы Москве
#сша
#президент
#германия
#фрг
#развитие
#шольц
#послание
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Шеремет: слова Зеленского в адрес РФ являются хамством и деградацией
03 декабря 2024, 11:15

Владимир Зеленский

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией, хамством и необразованностью оскорбление Владимира Зеленского в адрес РФ.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес Российской Федерации.

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — обратил внимание Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы полагает, что Владимир Зеленский высказался подобным образом не от большого ума и это доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что не слышал оскорбления Владимира Зеленского в адрес РФ.

Читайте также:

Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому свойственно не признавать свои ошибки

«Люди ненавидят диктатора Зеленского»: Киевская журналистка высказала претензии Шольцу

Зеленский согласился пригласить Россию на второй саммит мира
#депутат
#владимир зеленский
#рф
#украина
#россия
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Fox News: Трамп предупредил Трюдо о возможности сделать Канаду 51-м штатом США
03 декабря 2024, 11:00

Фото: istockphoto/Ahmed Zaggoudi

Если экономика Канады не выдерживает новых тарифов, возможно, стране стоит стать 51-м штатом США. Об этом на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, присутствовавшие при разговоре. В публикации утверждается, что Трамп сообщил главе канадского правительства, что введёт ввозные пошлины в размере 25% на все товары из Канады после своей инаугурации в том случае, если Оттава не сумеет решить проблему нелегальной миграции.

По данным источников, бывший и будущий американский президент заявил Трюдо, что Канада «подвела» соседнюю страну, позволив большому количеству наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Кроме того, Трамп напомнил о дефиците торгового баланса двух стран в размере около 100 миллиардов долларов, который следовало бы уменьшить.

Когда премьер сказал, что ввозные пошлины в 25% разрушат канадскую экономику, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, а самому Трюдо — его губернатором. Эти слова вызвали нервный смех у представителей канадской делегации, сообщают источники.

Читайте также:

США обсудили с Украиной военную помощь и применение «Орешника» Россией

Трампа возмутило злоупотребление властью Байденом

В России оценили угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
#сша
#президент
#товары
#канада
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате