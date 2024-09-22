Депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в провале обороны на ряде направлений. Об этом она написала в своем Telegram-канале после возвращения с донецкого направления.
«За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», – утверждает народный депутат.
По ее словам, похожая ситуация наблюдается и в Селидово.
Депутат также заявила, что Сырский «умышленно разорвал» 3-ю штурмовую бригаду, когда военные начали задавать вопросы. Она также отметила, что командир 110-й отдельной механизированной бригады, который с самого начала командовал подразделением в Авдеевке и фактически сформировал одну из лучших сухопутных бригад, также был уволен.
По словам Безуглой, командующий ВСУ безразличен к жизни украинских граждан. Она также назвала министра обороны Украины Рустема Умерова соучастником и призвала украинского лидера Владимира Зеленского «освободить ВСУ из кровавых лапок» Сырского.
Ранее депутат Марьяна Безуглая заявила, что Рустем Умеров и Александр Сырский причастны к преступным деяниям. По словам депутата, чтобы остаться государством, Украине необходимо новое поколение представителей на смену названным лицам.
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