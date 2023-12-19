На Украине готовы объявить мобилизацию женщин

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Текущая ситуация на Украине вскоре может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Такое мнение высказала депутат Рады Инна Совсун.
«Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны», — цитирует депутата агентство УНИАН.По ее словам, либо Украина проиграет войну, либо властям страны придется принимать это сложное решение. При этом, указала Совсун, нужно определиться с категориями украинок, подлежащих мобилизации.
Верховная рада Украины уже начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. В документе будет информация о ротации военных, о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена, а также изменение призывного возраста.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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