Украинские военкомы начали ловить 15-летних подростков

Фото: istock / Michele Ursi
На Украине представители военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном зале. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на телеграм-каналы.
Издание пишет, что военкомы посетили одесский спортзал под названием «Синерджи Фитнес».
Отмечается, что по всей стране продолжаются рейды по тренажерным залам и спортивным клубам. Из-за этого многие мужская часть населения начала отдавать свои абонементы бесплатно.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — сказано в материале.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак