На Украине хотят признать Северную Корею «страной-агрессором»

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Депутаты Верховной Рады накануне внесли законопроект, согласно которому Северная Корея признаётся на Украине государством-агрессором. Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко* в личном блоге со ссылкой на проект.
Также Рада намерена обратиться в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Европарламент и Парламентские ассамблеи с просьбой наделить КНДР статусом страны-агрессора.
Инициаторами такого предложения стали Гончаренко* и ещё шесть депутатов Рады.
Ранее газета Financial Times писала, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в отношении России. Такое решение обусловлено желанием президента США Дональда Трампа дистанцироваться от дискурса своего предшественника Джо Байдена.
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Инициаторами такого предложения стали Гончаренко* и ещё шесть депутатов Рады.
Ранее газета Financial Times писала, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в отношении России. Такое решение обусловлено желанием президента США Дональда Трампа дистанцироваться от дискурса своего предшественника Джо Байдена.
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Анастасия Чинкова