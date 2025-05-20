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В Европе заявили о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС

Кос: Украина сделала домашнюю работу и готова к переговорам о вступлении в ЕС
Фото: iStock/makaule

Фото: iStock/makaule

Украина выполнила полный перечень необходимых условий и готова к открытию первого этапа переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе.
Чиновница отметила, что интеграция Украины в Евросоюз станет ключевым элементом гарантий безопасности после начала мирных переговоров.

Коц добавила, что Украина выполнила «домашнюю работу» и теперь готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров по вступлению в ЕС.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что старт переговорного процесса может стать сигналом для Венгрии, которая выражает обеспокоенность по поводу евроинтеграции Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что вступление Украины в Евросоюз представляет большую опасность для республики и противоречит её национальным интересам. К числу рисков он отнёс массовую миграцию.

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Трамп назвал Зеленского не самым легким в общении
Трамп охарактеризовал Зеленского как «не самого легкого в общении»
20 мая 2025, 07:28

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Такую характеристику он дал на брифинге накануне, 19 мая, после череды переговоров по конфликту на Украине.
«Зеленский — сильный парень, и не самый легкий в общении», — заявил Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Также президент Соединенных Штатов добавил, что Киев, по его мнению, готов к перемирию и началу мирных переговоров. На вопрос представителей СМИ о том, достаточно ли Украина предпринимает усилий для прекращения огня, Трамп затруднился ответить и уточнил, что окончательные выводы может сделать только через пару недель.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

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Трамп: я выиграл выборы, чтобы отомстить своим врагам
20 мая 2025, 04:44

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам президента США Дональда Трампа, он выиграл выборы 2024 года, чтобы отомстить своим политическим врагам. Об этом американский лидер заявил на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
«А потом они сфальсифицировали результаты выборов. И тогда я сказал, что я снова буду баллотироваться и засуну им это в задницу», — сказал Трамп.

Помимо этого президент отметил, что если бы его противники не жульничали, то сейчас бы он мог отдыхать на пенсии. Трамп добавил, что с удовольствием бы провел время по другому, а не будучи главой страны.

Напомним, что на выборах 2020 года Дональд Трамп проиграл Джо Байдену. После он заявлял, что итоговый результат фальсифицирован посредством дистанционного голосования.

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Трамп: у меня есть красная линия касательно усилий США по Украине
20 мая 2025, 04:02

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«У меня есть определенная (красная) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — сказал Трамп.

При этом президент отказался подробнее рассказать об этой «красной линии». По словам Трампа, из-за этого только усложнится переговорный процесс по украинскому вопросу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США пока не вводят санкции против России из-за возможности урегулировать конфликт.

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Песков: Кремль готовится к сложному процессу согласования меморандума с Киевом
20 мая 2025, 02:51

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москве и Киеву предстоит сложный процесс согласования единого текста меморандума по конфликту на Украине. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что сроков согласования меморандума пока назвать нельзя. Каждая из сторон желает сделать это максимально быстро, но суть в данном вопросе кроется в деталях.

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Песков: между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для меморандума
20 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для создания меморандума по конфликту. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин обсудили потенциальную встречу последнего с Владимиром Зеленским. Помимо этого пресс-секретарь объяснил важность нейтралитета посредника в переговорах по украинскому конфликту.

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