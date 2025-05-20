В Европе заявили о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС

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Украина выполнила полный перечень необходимых условий и готова к открытию первого этапа переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе.
Чиновница отметила, что интеграция Украины в Евросоюз станет ключевым элементом гарантий безопасности после начала мирных переговоров.
Коц добавила, что Украина выполнила «домашнюю работу» и теперь готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров по вступлению в ЕС.
При этом еврокомиссар подчеркнула, что старт переговорного процесса может стать сигналом для Венгрии, которая выражает обеспокоенность по поводу евроинтеграции Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что вступление Украины в Евросоюз представляет большую опасность для республики и противоречит её национальным интересам. К числу рисков он отнёс массовую миграцию.
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Коц добавила, что Украина выполнила «домашнюю работу» и теперь готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров по вступлению в ЕС.
При этом еврокомиссар подчеркнула, что старт переговорного процесса может стать сигналом для Венгрии, которая выражает обеспокоенность по поводу евроинтеграции Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что вступление Украины в Евросоюз представляет большую опасность для республики и противоречит её национальным интересам. К числу рисков он отнёс массовую миграцию.
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Анастасия Чинкова