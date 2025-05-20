Песков: между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для меморандума

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для создания меморандума по конфликту. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших», — сказал пресс-секретарь.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин обсудили потенциальную встречу последнего с Владимиром Зеленским. Помимо этого пресс-секретарь объяснил важность нейтралитета посредника в переговорах по украинскому конфликту.
Читайте также:
Трамп: я не ввожу новые санкции против РФ из-за шанса урегулировать конфликт
FT: главы ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ
Зеленский: Украина не будет выводить ВСУ из новых регионов России
Иван Мусатов