Трамп: у меня есть красная линия касательно усилий США по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«У меня есть определенная (красная) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — сказал Трамп.
При этом президент отказался подробнее рассказать об этой «красной линии». По словам Трампа, из-за этого только усложнится переговорный процесс по украинскому вопросу.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США пока не вводят санкции против России из-за возможности урегулировать конфликт.
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Иван Мусатов