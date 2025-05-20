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Трамп: у меня есть красная линия касательно усилий США по Украине

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«У меня есть определенная (красная) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — сказал Трамп.

При этом президент отказался подробнее рассказать об этой «красной линии». По словам Трампа, из-за этого только усложнится переговорный процесс по украинскому вопросу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США пока не вводят санкции против России из-за возможности урегулировать конфликт.

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Трамп: я выиграл выборы, чтобы отомстить своим врагам
20 мая 2025, 04:44

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам президента США Дональда Трампа, он выиграл выборы 2024 года, чтобы отомстить своим политическим врагам. Об этом американский лидер заявил на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
«А потом они сфальсифицировали результаты выборов. И тогда я сказал, что я снова буду баллотироваться и засуну им это в задницу», — сказал Трамп.

Помимо этого президент отметил, что если бы его противники не жульничали, то сейчас бы он мог отдыхать на пенсии. Трамп добавил, что с удовольствием бы провел время по другому, а не будучи главой страны.

Напомним, что на выборах 2020 года Дональд Трамп проиграл Джо Байдену. После он заявлял, что итоговый результат фальсифицирован посредством дистанционного голосования.

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Песков: Кремль готовится к сложному процессу согласования меморандума с Киевом
20 мая 2025, 02:51

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москве и Киеву предстоит сложный процесс согласования единого текста меморандума по конфликту на Украине. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что сроков согласования меморандума пока назвать нельзя. Каждая из сторон желает сделать это максимально быстро, но суть в данном вопросе кроется в деталях.

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Песков: между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для меморандума
20 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для создания меморандума по конфликту. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин обсудили потенциальную встречу последнего с Владимиром Зеленским. Помимо этого пресс-секретарь объяснил важность нейтралитета посредника в переговорах по украинскому конфликту.

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Песков: Трамп обсудил с Путиным его потенциальную встречу с Зеленским
20 мая 2025, 01:47

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным его потенциальную встречу с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь заявил, что в процессе урегулирования конфликта н Украине посредническая сторона должна сохранять одинаковую дистанцию от участников. В пример Песков привел участников Евросоюза, которые заняли открытую «проукраинскую» позицию.

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Трамп: я не ввожу новые санкции против РФ из-за шанса урегулировать конфликт
20 мая 2025, 01:28

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, так как надеется на урегулирование конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда это произойдет», — заявил Трамп.

Помимо этого президент отметил, что ответит на тему об усилиях Киева по урегулированию конфликта через две недели. К тому же Трамп убежден в том, что российский лидер Владимир Путин хочет окончания украинского кризиса.

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