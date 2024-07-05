На Украине хотят снести памятник дважды героя Советского Союза Ковпака

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В Киеве депутаты городского совета проголосовали за демонтаж памятника Сидору Ковпаку — дважды Герою Советского Союза. Об этом в своём telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
Памятник Ковпаку был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.
Ранее в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города Сергею Тучкову, который был российским генералом. По заявлениям местных властей, после завершения конфликта памятник будет размещён в музее.
Также в середине мая в Херсоне, который находится под контролем Киева, мемориал Вечного огня был окружён колючей проволокой и противотанковыми ежами. Пророссийское подполье сообщило, что местным жителям запретили подходить к этому месту.
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«Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (...) Как теперь будет называться парк, не знаю, может, Бесславный?», — говорится в сообщении нардепа.
Ранее в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города Сергею Тучкову, который был российским генералом. По заявлениям местных властей, после завершения конфликта памятник будет размещён в музее.
Также в середине мая в Херсоне, который находится под контролем Киева, мемориал Вечного огня был окружён колючей проволокой и противотанковыми ежами. Пророссийское подполье сообщило, что местным жителям запретили подходить к этому месту.
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Мира Полтева