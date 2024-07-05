В украинском порту произошел мощный взрыв

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Мощный взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области, передает издание ТСН в своем Telegram-канале.
«Черноморск – мощный взрыв», – сообщается в публикации.
Ранее российские военные ликвидировали военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Другие детали не предоставлялись.
До этого сообщалось, что взрывы произошли в аэропортах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.
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