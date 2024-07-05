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В украинском порту произошел мощный взрыв

В порту Черноморска Одессой области прогремел масштабный взрыв
05 июля 2024, 03:58
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Мощный взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области, передает издание ТСН в своем Telegram-канале.
«Черноморск – мощный взрыв», – сообщается в публикации.

Ранее российские военные ликвидировали военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Другие детали не предоставлялись.



До этого сообщалось, что взрывы произошли в аэропортах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.

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Назначены даты проведения сессии Парламентской ассамблеи НАТО
Сессия Парламентской ассамблеи НАТО состоится в Монреале 22-25 ноября
05 июля 2024, 04:17

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Семидесятая ежегодная сессия Прламентской ассамблеи НАТО состоится в Монреале с 22 по 25 ноября, сообщила парламентская ассоциация Канады, информирует ТАСС.
Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать российскую территорию с помощью союзнического оружия. Соответствующие поправки в итоговую декларацию были приняты большинством голосов на весенней сессии в Софии.

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО приняли участие около 400 парламентариев от стран альянса и 25 стран-партнеров. Обсуждалась тема обороны и безопасности, в том числе поддержка Киева, а также приоритеты предстоящего саммита блока в Вашингтоне.

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#россия
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Стала известна допустимая порция черешни и абрикосов
Врач Ильяшенко: в сутки допустимо употреблять 200-300 граммов черешни
05 июля 2024, 03:07

Фото: iStock/ruksutakarn

Допустимое количество вишни составляет 200-300 граммов в день, а абрикосов при условии, что они крупные, можно съесть 3-4 штуки, рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, передает РИА Новости.
«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов – то три-четыре абрикоса», – отметила она.

По мнению специалистов, черешня обладает множеством полезных свойств и представляет собой отличный источник энергии, содержащий витамины группы В, витамин С, а также натуральный сахар.

В свою очередь, абрикосы имеют много витаминов, кроме того, они отличаются богатым составом микроэлементов и макроэлементов. Они быстро насыщают и в то же время легко утоляют жажду.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что в жаркую погоду организм бросает все силы на борьбу с высокими температурами, поэтому мясо, в том числе шашлыки, плохо усваивается.

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Спонсор демократов призвала Байдена к выходу из президентской гонки
Продюсер Дисней призвала Байдена к выходу из президентской гонки
05 июля 2024, 03:00

Фото: iStock/rarrarorro

Американский продюсер фильмов жанра документалистами и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней призвала нынешнего главу государства Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, передает CNBC.
«Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», – сказала Дисней.

Она подчеркнула, что перестанет финансировать демократов, пока они не заменят Байдена другим кандидатом.

Ранее информационное агентство Politico сообщило, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей говорят, что у них более негативное мнение об американском лидере, «чем когда-либо прежде».

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#джозеф байден
#президент
#сша
#выборы
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В США объявили о решающих 48 часах карьеры Байдена
CNN: следующие 48 часов будут решающими для карьеры Байдена
05 июля 2024, 02:45

kremlin

Следующие 48 часов будут иметь решающее значение для политической карьеры президента США Джо Байдена после провала дебатов, передает CNN.
По данным телеканала, политик даст интервью ABC в пятницу, 5 июля. Отмечается, что для главы Белого дома это будет сложнее, чем последние дебаты. Публичные выступления Байдена теперь будут оцениваться на предмет ошибок и признаков уязвимости, говорится в сообщении.

После провала на дебатах президент США «отчаянно борется» за спасение своей политической карьеры. Но все больше и больше людей сомневаются в победе Байдена на президентских выборах в США 11 мая.

По данным телеканала, образ «бестолкового, слабого и борющегося» американского лидера запечатлелся в сознании 50 миллионов зрителей.

Ранее информационное агентство Politico сообщило, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей говорят, что у них более негативное мнение об американском лидере, «чем когда-либо прежде».

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#сша
#джозеф байден
#интервью
#выборы
#президент
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В США заявили о планах Трампа вынудить Зеленского заключить мир с Россией
05 июля 2024, 02:08

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах вынудит украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
Джонсон считает, что бывший американский лидер потребует об этом не позднее инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года. Он добавил, что Трамп будет пригрозит президенту Украины худшими условиями, если Зеленский отложит мирное урегулирование.

По его словам, Трамп позволит понять Зеленскому, что «халява закончилась», и перестанет поддерживать Украину.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что серьезно отнесся к словам Трампа о прекращении конфликта на Украине.

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В Британии сообщили предварительные итоги выборов в парламент
Лейбористская партия возглавила список на парламентских выборах в Британии
05 июля 2024, 01:24

Фото: iStock/bizoo_n

По предварительным данным, на парламентских выборах в Великобритании лидерство взяла оппозиционная оппозиицонная Лейбористская партия, передает ТАСС со ссылкой на информацию exit poll.
Отмечается, что Лейбористская партия претендует на 410 мест в парламенте. Второе место заняли представители Консервативной партии. Далее идут «Либеральные демократы», Reform UK, Шотландская национальная партия и «зеленые».

Окончательные результаты выборов будут объявлены утром, 6 июя. Если предварительные результаты сохранятся, Лейбористская партия возглавит парламент впервые за последние 14 лет.

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#великобритания
#партия
#голосование
#выбор
#парламент
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В Британии завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах
05 июля 2024, 01:07

Фото: IStock/8213erika

В Соединенном Королевстве завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах. По итогам голосования Лейбористская партия может прийти к власти в стране впервые за 14 лет, сообщает РИА Новости.
Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) и работали до 22:00 (00:00 по московскому времени). Жители Великобритании избрали 650 делегатов, то есть по одному от каждого округа, в валату общин. Победу одерживает партия, получившая большинство мест в парламенте. В результате ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

После закрытия избирательных участков будут опубликованы первые результаты exit poll и начнется подсчет голосов. Объявление предварительных результатов ожидается не раньше утра пятницы, 6 июля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак оставил голос со своей женой на всеобщих парламентских выборах.

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#великобритания
#выборы
#парламент
#партия
#премьер-министр
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В российском регионе медведь загрыз мужчину во время прогулки
В Калужской области медведь загрыз гулявшего вблизи дома с собаками мужчину
05 июля 2024, 00:29

Фото: iStock/DrDjJanek

Недалеко от деревни Леоново в Износковском районе Калужской области медведь загрыз человека, передает «Газета.Ru».
Местный житель сообщил, что инцидент произошел в 2 июля во время прогулки погибшего со своей собакой. По его словам, после инцидента жители деревни не выходят «дальше огорода».

Информацию подтвердил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Ранее в поселке Горячие Ключи на курильской острове Итуруп медведь напал на охранника, который пытался защитить собаку от хищника. В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.

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Песков прокомментировал стамбульские договоренности
Песков: стамбульские договоренности могут стать основой для диалога с Украиной
05 июля 2024, 00:10

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы, заложенные в стамбульских договоренностях, могут стать основой для урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает», – заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности находятся «на столе» и могут стать основой для переговоров по Украине.

Президент России также заявил, что вариант, предложенный Москвой для урегулирования конфликта на Украине, позволит моментально прекратить боевые действия. По его словам, это может произойти, если украинские спонсоры из западных стран будут готовы принять российский план урегулирования.

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