Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах вынудит украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
Джонсон считает, что бывший американский лидер потребует об этом не позднее инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года. Он добавил, что Трамп будет пригрозит президенту Украины худшими условиями, если Зеленский отложит мирное урегулирование.
По его словам, Трамп позволит понять Зеленскому, что «халява закончилась», и перестанет поддерживать Украину.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что серьезно отнесся к словам Трампа о прекращении конфликта на Украине.
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По его словам, Трамп позволит понять Зеленскому, что «халява закончилась», и перестанет поддерживать Украину.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что серьезно отнесся к словам Трампа о прекращении конфликта на Украине.
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Александр Климов