На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании

Оформление документов для назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началось. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада».
О том, что Залужный займет должность посла впервые сообщили в украинском дипломатическом ведомстве в четверг.
Соответствующие кадровые перестановки были одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ряд западных СМИ прежде связывал отставку Залужного с его конфликтом с Зеленским. В одном из интервью, главком ВСУ заявил, что ситуация на линии фронта складывается тупиковая для украинской армии, с чем президент Украины не согласился.
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Анастасия Хохлова