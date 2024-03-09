Залужный официально признан негодным к воинской службе

Фото: istockphoto/Irina Piskova
После отставки с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерий Залужный прошёл медицинскую комиссию. Врачи по её итогам официально признали его негодным к воинской службе.
Позже Зеленский объявил, что Залужный отправится послом в Великобританию, так как генерал сам хотел заняться дипломатической деятельностью. Западные СМИ считают это назначение ссылкой, которая позволит киевскому лидеру избавиться от опасного противника. С ними солидарен бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин, который считает, что бывший главком ВСУ будет бесповоротно выдавлен из политики, если примет предложение Зеленского.
Читайте также:
Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине – опрос
На Украине выяснили, чем теперь займётся Залужный
Александр Бойцов