На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно

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В рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине сотрудники территориальных центрлв комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналоги военкомата) смогут вручать повестки круглосуточно, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Теперь повестки о призыве на военную службу смогут вручать круглосуточно по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях, местах массового скопления людей и на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, право направлять документы имеют группы оповещения, в том числе те, кто не подлежит мобилизации, представители местных администраций, руководители предприятий.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.
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Александр Климов