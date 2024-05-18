Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Press (AFP) заявил, что западные ограничения на использование оружия, поставляемого Киеву для нанесения ударов по российской территории, дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.
«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», – сказал Зеленский.
Ранее он заявил, что союзники Украины боятся военного проигрыша России.
Перед этим Зеленский заявил, что Запад не подталкивает Украину к перемирию с Россией, но эта идея, похоже, существует в атмосфере мира.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов