Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый день глава государства провел в Пекине, а сегодня, 17 мая, он отправился в город Харбин, который является административным центром провинции Хэйлунцзян.