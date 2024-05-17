Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
В соответствии с поправками, на Украине будет разрешено призывать в ряды ВСУ заключенных. Исключения составят лишь лица, отбывавшие наказания за совершение особо тяжких преступлений, к которым относят убийства, изнасилования, насильственные действия в отношении детей.
Закон вступает в законную силу на следующий день после его опубликования.
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