Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области

Армия России смогла прорвать оборону в Харьковской области из-за нехватки ПВО. Так президент Украины объяснил успехи ВС РФ в регионе, его слова передаёт украинское издание «Страна».
Он также подчеркнул, что страны Запада медленно оказывают Киеву необходимую помощь.
Он также пояснил, что первая линия обороны в Харьковской области оказалась слабой, потому что её строили сами военные под регулярными российскими обстрелами. При этом украинский лидер подчеркнул, что основные линии обороны построены более основательно.
По словам Зеленского, главной целью наступления ВС РФ в Харьковской области является Волчанск. Для стабилизации обстановки в регионе туда направлены дополнительные резервы с других направлений.
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«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — заявил Зеленский.
Он также пояснил, что первая линия обороны в Харьковской области оказалась слабой, потому что её строили сами военные под регулярными российскими обстрелами. При этом украинский лидер подчеркнул, что основные линии обороны построены более основательно.
По словам Зеленского, главной целью наступления ВС РФ в Харьковской области является Волчанск. Для стабилизации обстановки в регионе туда направлены дополнительные резервы с других направлений.
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Элина Позднякова