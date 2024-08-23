Стало известно, кто из союзников Украины нанес ей тяжелый удар

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Ответственность за снижение военной помощи киевскому режиму взяла на себя глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, пишут обозреватели Financial Times.
«Самый известный политик крайне левого толка Германии взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны», — сказано в статье.Вагенкнехт подчеркнула, что хоть ее партия и не является в Германии правящей, она имеет влияние на решения, принятые парламентом.
Ранее сообщалось, что ФРГ вынуждена урезать военную помощь Киеву согласно нынешнему бюджетному планированию страны, где деньги на помощь Украине не выделены.
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