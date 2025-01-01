На Украине назвали дату начала процесса урегулирования конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу через свою территорию стало шоком и ударом в спину для стран ЕС. Об этом он сообщил в беседе РИА Новости.