На Украине назвали дату начала процесса урегулирования конфликта на Украине

Фото: iStock/3dmitry
Конфликт на Украине начнёт разрешаться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
Эксперт убеждён, что политическая часть урегулирования конфликта между Россией и Украиной начнётся 20 января, после официального вступления Трампа в должность главы государства.
Стариков отметил, что США будут оказывать политическое и финансовое давление на киевских властей, в том числе путём ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия продолжаться не смогут.
Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что сможет самостоятельно урегулировать украинский конфликт, причём сделает он это за 24 часа.
Читайте также:
19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий
Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации
«Без гарантий»: Трамп принудит Украину к миру
Стариков отметил, что США будут оказывать политическое и финансовое давление на киевских властей, в том числе путём ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия продолжаться не смогут.
Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что сможет самостоятельно урегулировать украинский конфликт, причём сделает он это за 24 часа.
Читайте также:
19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий
Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации
«Без гарантий»: Трамп принудит Украину к миру
Анастасия Чинкова