«Без гарантий»: Трамп принудит Украину к миру

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После инаугурации избранный президент США Дональд Трамп может принудить Украину к миру, однако предоставлять гарантии безопасности Киеву не станет. Об этом пишет издание Financial Times.
«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», — говорится в статье.По такому сценарию Трамп может также пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения».
Так, издание пишет, что урегулирование конфликта будет происходить между США, Россией и Китаем. При этом Вашингтону, возможно, придется уступить некоторые сферы влияния. Тогда европейским и азиатским союзникам Америки придется обеспечивать собственную оборону своими силами.
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Элина Позднякова