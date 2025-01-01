19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий

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Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет вынужден согласиться на территориальные уступки со стороны Украины, причём немалые. Без этого завершение конфликта и заключение мирного соглашения просто невозможно.
Об этом пишут аналитики издания 19FortyFive. В материале также указано, что будущему хозяину Белого дома придётся публично признать, что Украина в обозримом будущем не станет членом Североатлантического альянса. В противном случае завершение конфликта на дипломатических условиях, приемлемых для России, будет невозможно, пишут авторы публикации.
Ранее на эту же тему высказался бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер. Он прокомментировал мирные предложения специального представителя президента США Кита Келлога. По мнению разведчика, чиновник должен предъявить Киеву ультиматум: мирные переговоры и сохранение большей части страны либо ещё большие территориальные потери.
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Александр Бойцов