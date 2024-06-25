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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины. Об этом информирует «Украинская правда».
Согласно информации издания, Ермак является фактическим руководителем большинства внешнеполитических инициатив Киева. Примечательно, что украинский лидер Владимир Зеленский лично наделил Ермака всеми полномочиями для работы с зарубежными партнерами.
По словам одно из украинских политиков, заменить нынешнего главу офиса президента Украины «будет просто физически невозможно». Уточняется, что Ермак стал фактически незаменимым в вопросе коммуникации предводителя киевского режима с мировым сообществом.
Ранее издание Times сообщило, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.
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По словам одно из украинских политиков, заменить нынешнего главу офиса президента Украины «будет просто физически невозможно». Уточняется, что Ермак стал фактически незаменимым в вопросе коммуникации предводителя киевского режима с мировым сообществом.
Ранее издание Times сообщило, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.
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Екатерина Коршунова