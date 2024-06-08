Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинские политические деятели все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Об этом информирует Times.
Отмечается, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеру. Согласно информации источника, послы государств G7, которые надеялись на встречу с Зеленским, встречались с Ермаком.
Некоторые СМИ в рамках интервью изданию, называли Ермака «фактическим главой государства» или «вице-президентом Украины». Уточняется, что с момента введения военного положения на Украине, власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Некоторые СМИ в рамках интервью изданию, называли Ермака «фактическим главой государства» или «вице-президентом Украины». Уточняется, что с момента введения военного положения на Украине, власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова