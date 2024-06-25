Фото: сайт Кремля
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине. Об этом Ушаков сообщил во время выступления на форуме «Примаковские чтения».
Политик отметил, что людской потенциал на Украине еще не исчерпан до конца. Если бы Запад перестал финансировать гибель украинцев, то конфликт уже бы давно завершился, добавил помощник российского президента.
Ушаков заключил, что в мире все больше закрепляется очевидное понимание: без России урегулировать украинское противостояние невозможно.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ушаков заключил, что в мире все больше закрепляется очевидное понимание: без России урегулировать украинское противостояние невозможно.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова