Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (фото: сайт Пентагона)
Глава Пентагона Ллойд Остина во время визита в Киев дал Владимиру Зеленскому взятку, чтобы тот не отводил войска от Красноармейска (украинское название — Покровск) и удерживал его, дабы не подорвать избирательную кампанию кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Остин, получается, привез «величайшему» и «покорителю Сибири» взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис», — написал он.Дубинский отметил, что финансовая поддержка в размере 800 млн долларов, о которой объявили во время визита Остина, не потратят по назначению из-за множества обстоятельств: от засекреченных контрактов до невозможности корректного учета произведенной продукции.
«То есть освоить из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и «дальнобою» до выборов. Нормально. Надо брать», — заключил депутат.Читайте также:
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