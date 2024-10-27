На Украине назвали настоящую цель приезда главы Пентагона в Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому не жалко украинцев, так как возымели место его амбиции. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, завершение конфликта сейчас зависит уже больше не от Запада, а от самого Зеленского.