Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам главы российского государства, военнослужащие ВС РФ справляются с поставленными задачами. Темпы наступления увеличиваются, отметил президент.
Путин добавил, что за последнее время армия России продвинулась на красноармейском направлении на расстояние до 6 километров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Путин добавил, что за последнее время армия России продвинулась на красноармейском направлении на расстояние до 6 километров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова