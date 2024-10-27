«РВ»: ВС РФ вывесили российский флаг в Катериновке, ДНР

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Российские силы подняли флаг РФ над Катериновкой в Донецкой народной республике, пишут «Военкоры Русской Весны». По информации журналистов, в настоящий момент бойцы ВС РФ штурмуют населенный пункт. Уточняется, что полотнище российского триколора вывешено из окна верхнего этажа.
На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
Перед этим в российском оборонном ведомстве докладывали, что в Харьковской области бойцы ВС РФ уничтожили самоходный миномет украинских боевиков.
Уточнялось, что российские военные пользовались дроном «Ланцет», чтобы разбить технику врага, замаскированную в лесополосе.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Эксперт ответил, кто приближает победу РФ в СВО
Перед этим в российском оборонном ведомстве докладывали, что в Харьковской области бойцы ВС РФ уничтожили самоходный миномет украинских боевиков.
Уточнялось, что российские военные пользовались дроном «Ланцет», чтобы разбить технику врага, замаскированную в лесополосе.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Эксперт ответил, кто приближает победу РФ в СВО
Никита Кротов