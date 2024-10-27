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Российские войска штурмуют Кураховку в Донецкой народной республике, информирует Telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ вошли в Кураховку после освобождения населенного пункта Горняк, идет штурм», — сказано в публикации.Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания заметки не поступало.
Ранее один из пленных боевиков ВСУ рассказал о дружбе с российскими военными в Харьковской области. Украинский военнослужащий отмечал, что бойцы ВС РФ помогали местным по хозяйству, а местные жители открыто встречали русский мир с российским триколором.
Перед этим «Военкоры Русской Весны» информировали о поднятии флага РФ в Катериновке, Донецкой народной республики. Официального подтверждения от МО РФ на момент написания материала не поступало.
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