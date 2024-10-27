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«Военное дело»: ВС РФ штурмуют Кураховку в ДНР

27 октября 2024, 17:16
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска штурмуют Кураховку в Донецкой народной республике, информирует Telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ вошли в Кураховку после освобождения населенного пункта Горняк, идет штурм», — сказано в публикации.
Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания заметки не поступало.



Ранее один из пленных боевиков ВСУ рассказал о дружбе с российскими военными в Харьковской области. Украинский военнослужащий отмечал, что бойцы ВС РФ помогали местным по хозяйству, а местные жители открыто встречали русский мир с российским триколором.

Перед этим «Военкоры Русской Весны» информировали о поднятии флага РФ в Катериновке, Донецкой народной республики. Официального подтверждения от МО РФ на момент написания материала не поступало.

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В Киеве назвали условие для начала переговоров с Россией
Глава ОП Украины Ермак: для переговоров нужно вернуться к границам 2022 года
27 октября 2024, 17:40

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Для начала переговоров по завершению конфликта Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, при этом Киев не готов идти на территориальные уступки ради мирного соглашения.

«Чтобы начать переговоры, нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения РФ. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года, — отметил глава офиса Зеленского.

Перед началом мирных переговоров Украина должна стать членом Североатлантического альянса, заключил Ермак.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Пленный боевик ВСУ рассказал о дружбе с ВС РФ в Харьковской области
27 октября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Пленный боевик теробороны ВСУ дружил с бойцами ВС РФ, когда российские военные были под Харьковом, пишет ТАСС.
«С некоторыми вашими военными даже общался. В нормальных, хороших отношениях были. Ребята иногда приходили попросить воды набрать или еще что-то, что-то помочь, инструмент какой-то спросить. Они взамен кто сигарет принесет, кто-то еще что-то. То-есть от них помощь тоже была», — прокомментировал украинский военнопленный Александр Лукьянов.
Он добавил, что военнослужащие ВС РФ оказывали помощь по хозяйству старикам, когда было необходимо. Отношения складывались хорошо, и местные открыто встречали с флагами русский мир, пояснил боевик ВСУ.

Лукьянов родился под Харьковом, его принудительно мобилизовали несколько месяцев назад. С бойцами ВС РФ, по его словам, он познакомился еще в 2022 году.

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«РВ»: ВС РФ вывесили российский флаг в Катериновке ДНР
27 октября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российские силы подняли флаг РФ над Катериновкой в Донецкой народной республике, пишут «Военкоры Русской Весны». По информации журналистов, в настоящий момент бойцы ВС РФ штурмуют населенный пункт. Уточняется, что полотнище российского триколора вывешено из окна верхнего этажа.
На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.

Перед этим в российском оборонном ведомстве докладывали, что в Харьковской области бойцы ВС РФ уничтожили самоходный миномет украинских боевиков.

Уточнялось, что российские военные пользовались дроном «Ланцет», чтобы разбить технику врага, замаскированную в лесополосе.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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#вс рф
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#конфликт
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Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Путин: российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения
27 октября 2024, 14:50

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам главы российского государства, военнослужащие ВС РФ справляются с поставленными задачами. Темпы наступления увеличиваются, отметил президент.

Путин добавил, что за последнее время армия России продвинулась на красноармейском направлении на расстояние до 6 километров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: бойцы ВС РФ ликвидировали «Ланцетом» миномет «Тюльпан» ВСУ под Харьковом
27 октября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/vladj55

Российские силы ликвидировали самоходный миномет боевиков ВСУ «Тюльпан» в Харьковской области, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ использовали дрон «Ланцет». Техника противника была замаскирована в лесополосе, добавили в ведомстве.
Ранее в МО РФ докладывали, что боевики ВСУ потеряли за сутки свыше 250 человек на Курском направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

В августе 2024 года ВСУ предприняли попытку вторгнуться в приграничье Курской области. Бои в регионе продолжаются и сегодня.

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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
27 октября 2024, 13:59

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, за сутки противник также потерял две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker американского производства, боевую бронированную машину, миномет и автомобиль. Отмечается, что общие потери украинской армии на данном направлении превысили 27,1 тыс. человек.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#всу
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Эксперт ответил, кто приближает победу РФ в СВО
Коротченко: СВР под руководством Нарышкина приближает победу РФ в СВО
27 октября 2024, 12:46

Сергей Нарышкин (Фото: сайт Кремля)

Служба российской внешней разведки под началом Сергея Нарышкина приближает победу РФ в спецоперации на Украине. Кроме того, ведомство увеличивает собственную эффективность в новых условиях геополитики, сказал РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Сегодня Служба внешней разведки ведет свой незримый бой, приближая победу России в специальной военной операции», — прокомментировал военный аналитик.
К слову, сегодня у Нарышкина 70-летний юбилей. Собеседник отметил дату и подчеркнул заслуги руководителя СВР.

Коротченко резюмировал, Нарышкин адаптировал работу ведомства под сегодняшние геополитические реалии.

Ранее сообщалось, какую технику противника впервые уничтожили бойцы ВС РФ в зоне СВО.

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В зоне СВО впервые уничтожили радарный комплекс ieMHR из Израиля
МО РФ впервые сообщило об уничтожении израильского радара ieMHR в зоне СВО
27 октября 2024, 12:39

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО тактического радарного комплекса ieMHR, производящегося в Израиле. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке министерства. Вместе с ним были уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.
По информации ведомства, радар израильского производства поразили в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ.
«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении.
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Ганчев: беженцы из Харьковской области становятся красной тряпкой для Киева
27 октября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Беженцы из Харьковской области, которые намерены эвакуироваться, словно красная тряпка для киевского режима, заявил ТАСС руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима. Уже только этот факт может стать поводом для поступления каких-то угроз или, что еще хуже, преследований», — прокомментировал чиновник.
Ранее российские силовики информировали, что украинские неонацисты покинули большую часть позиций в населенном пункте Горняк в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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