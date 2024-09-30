На Украине назвали «очень непростым» визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Об этом глава офиса главы государства Андрей Ермак написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что поездка президента в Штаты стала очень непростой, но определённо важной.
Ермак отметил, что визит был крайне важным как по содержанию, так и по времени. При этом он посоветовал помнить о том, что в США сейчас идёт очень непростая президентская кампания. Обстановка в стране наряжена, а позиция всей команды Зеленского является принципиальной – они не намерены делать то, что в последствии может быть использовано против Украины.
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Анастасия Чинкова