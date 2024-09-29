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Зеленскому предрекли серьёзные проблемы после отказа Запада от его «план победы»

«Страна.ua»: отказ Запада от плана победы несёт для Зеленского серьёзные риски
29 сентября 2024, 15:13

Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьёзные проблемы после отказа стран Запада поддержать его «план победы» в ходе его визита в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».


Источник СМИ сообщил, что Зеленский сам сделал себя заложником решений западных союзников по дальнобойным ракетам и по «плану победы». Он слишком много ставил на это и по итогу остался ни с чем, потому что ни по одному из этих вопросов не принято конкретных решений. Такой исход выглядит как «серьёзное поражение президента».

Издание пишет, что западные СМИ уже давно активно обсуждают разочарование лидеров государств в политике Зеленского. В случае, если военная ситуация для ВСУ ухудшится ещё сильнее, внутриполитические проблемы для киевской власти могут начать стремительно расти.

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США намерены ввести санкции против российского гелия
Конгресс США хочет ввести санкции против российского гелия
29 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/designer491

Конгресс США намерен помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству гелия, для чего призвал ввести новые санкции против страны. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее письмо было подписано сенаторами-демократами Робертом Кейси и Джоном Феттерманом, а также другими представителями Конгресса. Оно направлено на имя госсекретаря США Энтони Блинкена, глав Минфина Джанет Йеллен и Минторга Джины Раймондо.

В письме сказано, что за ближайшие несколько лет доля России в мировом производстве гелия может перескочить с 2% до 30%. Это позволит стране закрепиться на глобальном рынке, чему намерены помешать США и их союзники.

По сведениям Геологической службы США, по последним данным страна является крупнейшим поставщиком гелия в мире. На её долю приходится 70 миллионов кубометров газа, или 46% рынка. Следом идут Катар с 66 миллионами и Алжир с 10 миллионами кубометров. В нынешнем списке Россия располагается на четвёртом месте с восемью миллионами кубометров.

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#производство
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ВС РФ фиксируют прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине, заявил Песков
29 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/CatEyePerspective

Российские военные и профильные специалисты внимательно отслеживают использование вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что российские военные и специалисты продолжат следить за ситуацией в связи с прямой вовлечённостью западных стран в конфликт, что создаёт угрозу для России.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, когда может быть принято решение о реализации российской ядерной доктрины, которую на этой неделе обновил Владимир Путин.

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Забор на границе с Россией хотят построить в Норвегии
NHR: в Норвегии предложили построить забор на границе с Россией
29 сентября 2024, 15:17

Фото: istock/FooTToo

Министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что правительство страны задумалось о строительстве забора на границе с Россией. Слова чиновницы приводит издание NRK. К такой идее норвежские власти пришли после того, как с аналогичной инициативой выступила Финляндия.
«Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых ее участков», — пояснила Мель.
По ее словам, ограждение на границе нужно не только для якобы сдерживания России, но и для контроля перемещения людей при помощи специальных датчиков.

Граница России и Норвегии составляет около 200 километров и пролегает в Мурманской области.

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#норвегия
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#север
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«Бюро по раздаче боеприпасов»: Захарова раскрыла, что говорят о Госдепе в кулуарах ООН
Захарова: в кулуарах ООН говорят, что Госдеп стал бюро по раздаче боеприпасов
29 сентября 2024, 14:58

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала какие оценки деятельности Госдепа США дают в кулуарах Генассамблеи ООН. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Она написала, что в кулуарах Организации назвали Госдеп «бюро по раздаче боеприпасов», а американскую дипломатию самостоятельно дисквалифицировавшейся.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что в него попадут боеприпасы, включая кассетные, ракеты и противотанковые ракеты.

Тогда же американский лидер заявил о принятом им решении передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.

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#джо
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«Еврофашизм»: во Франции возмутились задержанием супругов из-за российских телеканалов
Филиппо назвал еврофашизмом задержание супругов из-за вещания российских каналов
29 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/Rawf8

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «еврофашизмом» задержание в Германии супругов из-за предполагаемого предоставления доступа к российским телеканалам. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.
В пятницу, 27 сентября, таможня Германии задержала 37-летнего немца и его 42-летнюю жену украинку из-за того, что они якобы предлагали клиентам открыть доступ к российским каналам, попавшим под санкции. Предположительно, через услугу IP TV предлагалось открыть каналы «Россия 1» и RT.

Филиппо назвал Евросоюз «тоталитарным» после такого решения, а также добавил, что такой инцидент является «еврофашизмом».

По словам политика, паре может грозить тюремное заключение и большие штрафы.

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#евросоюз
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Израиль сообщил о ликвидации ещё одного командира «Хезболлы»
ЦАХАЛ: командир подразделения превентивной безопасности «Хезболлы» Каук убит
29 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского движения «Хезболла» Нибиля Каука. Об этом говорится в заявлении пресс-службы израильских вооружённых сил.
Отмечается, что он был убит ударом, осуществлённым в субботу, 28 сентября.

в ЦАХАЛ заявили, что Каук был приближенным к верхушке «Хезболлы» и непосредственно участвовал в продвижении террористических замыслов против Израиля и мирных граждан страны.

ВВС Израиля вторую неделю осуществляют массированные авиаудары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах». В результате одного из таких ударов по столице Ливана Бейруту был ликвидирован генсек движения Хасан Насрулла.

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#конфликт
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Глава Пентагона в ярости: Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент
ABC News: Израиль в последний момент предупредил США об ударе по Насрулле
29 сентября 2024, 10:57

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Израиль в последний момент предупредит США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насрулле. Это привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина, заявил телеканал ABC News.
Отмечается, что Остин пришёл в ярость, когда глава Минобороны Израиля Йоав Галант в последний момент заявил ему о Насрулле.

Недовольство главы Пентагона, как утверждает телеканал, связано с тем, что нанесение удара по Насрулле грозило огромными рисками, в первую очередь военным ответом, к которому США не успели бы подготовиться.

ВВС Израиля с прошлой недели ведут массированные удары по военным объектам «Хезболлах» в Израиле. В результате одного из таких ударов по Бейруту был ликвидирован генсек шиитского движения Хасан Насрулла.

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#израиль
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#политика
#пентагон
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#ливан
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МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»
МИД КНР выступил против действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана
29 сентября 2024, 10:46

Фото: iStock/Fotonen

Китай выступает против нарушающих суверенитет и безопасность Ливана действий, а также тех, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил в МИД КНР, комментируя в сообщении на своём сайте убийство генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.
Также в заявлении указано, что Пекин категорически против любых действий, которые вредят мирным жителям.

Китай выразил глубокую обеспокоенность ростом напряжённости в Ливане. В связи с этим власти призывают заинтересованные в конфликте стороны, в первую очередь Израиль, незамедлительно принять меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейшего распространения конфликта и выхода его из-под контроля.

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#израиль
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#конфликт
#мид
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Очередь к Лаврову в ООН назвали признаком ослабления Запада
Журналист Боуз: очередь к Лаврову после речи в ООН показывает ослабление Запада
29 сентября 2024, 10:26

Фото: сайт Кремля

Очередь к главе российского МИД Сергею Лаврову после выступления в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на ослабление влияния Запада. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В публикации журналист приложил снимок российского министра и других дипломатов, подписав его «Изолированная Россия». По словам Боуза, якобы изоляция РФ является еще одной фантазией ослабленной гегемонии Запада.

В рамках выступления на ГА ООН Лавров отметил, что РФ не отказывается от диалога с Западом, а также выдвигает идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Ранее сообщалось, что брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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