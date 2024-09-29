Зеленскому предрекли серьёзные проблемы после отказа Запада от его «план победы»

Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьёзные проблемы после отказа стран Запада поддержать его «план победы» в ходе его визита в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Источник СМИ сообщил, что Зеленский сам сделал себя заложником решений западных союзников по дальнобойным ракетам и по «плану победы». Он слишком много ставил на это и по итогу остался ни с чем, потому что ни по одному из этих вопросов не принято конкретных решений. Такой исход выглядит как «серьёзное поражение президента».
Издание пишет, что западные СМИ уже давно активно обсуждают разочарование лидеров государств в политике Зеленского. В случае, если военная ситуация для ВСУ ухудшится ещё сильнее, внутриполитические проблемы для киевской власти могут начать стремительно расти.
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Анастасия Чинкова