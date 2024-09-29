Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь ни одной цели во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в США. Такую оценку поездке Зеленского дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Украинский президент возвращается в Киев с пустыми руками», – подчеркнул он.
Филиппо также отметил, что Соединенные Штаты никогда не давали Украине разрешения на атаку с применением оружия дальнего радиуса действия вглубь территории Российской Федерации.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «одуматься» в преддверии визита украинского лидера в США.
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