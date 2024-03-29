Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдавии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Шевченко занимал эту должность с 2019 года. Указ о назначении нового посла в Молдавии пока не опубликован.
Во вторник, 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов также занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле».
Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).
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Во вторник, 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов также занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле».
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Мария Федоровцева