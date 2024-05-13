На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков

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Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Харьковской областной власти выступили с взаимными обвинениями на фоне российского наступления в регионе, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Украинский офицер, проходящий службу в Харьковской области, написал на своей странице в социальной сети, что наблюдает отсутствие фортификационных и минных заграждений на «первой линии» обороны. По словам военного, этот фактор позволил российским войскам «спокойно пройти» вдоль границы. Офицер назвал это «умышленным саботажем» или «безумным воровством» со стороны Киева.
Позже первый заместитель главы военной администрации Харьковской области Украины Роман Семенуха выступил с заявлением, в котором назвал высказывания офицера «дезинформацией».
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.
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Позже первый заместитель главы военной администрации Харьковской области Украины Роман Семенуха выступил с заявлением, в котором назвал высказывания офицера «дезинформацией».
«Когда читаешь подобное на третий год войны – это злодеяние», – отметил он.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.
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Александр Климов