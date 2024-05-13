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На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков

13 мая 2024, 04:35
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Харьковской областной власти выступили с взаимными обвинениями на фоне российского наступления в регионе, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Украинский офицер, проходящий службу в Харьковской области, написал на своей странице в социальной сети, что наблюдает отсутствие фортификационных и минных заграждений на «первой линии» обороны. По словам военного, этот фактор позволил российским войскам «спокойно пройти» вдоль границы. Офицер назвал это «умышленным саботажем» или «безумным воровством» со стороны Киева.

Позже первый заместитель главы военной администрации Харьковской области Украины Роман Семенуха выступил с заявлением, в котором назвал высказывания офицера «дезинформацией».



«Когда читаешь подобное на третий год войны – это злодеяние», – отметил он.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ признал успешным наступление российских войск под Харьковом.

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Стали известны особенности боев под Часовым Яром
Оператор БПЛА: под Часовым Яром ВСУ избегают прямого боя
13 мая 2024, 03:53

Фото: iStock/vadimrysev

Оператор российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Барсик рассказал об особенностях столкновений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Часовым Яром, сообщает РИА Новости.
Военнослужащий уточнил специфику боев под Часовым Яром, подчеркнув, что ВСУ избегают прямых столкновений на этом участке фронта.

«Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона», – отметил он.

Барсик также указал, что в окрестностях Часового Яра наблюдаются существенные перепады рельефа. Например, некоторые позиции ВСУ находятся на 70-80 метров выше российских, а в некоторых местах и на 100 метров.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что если бы Россия заняла Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва вошла бы в «сердце Украины».

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#донбасс
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На Украине заявили о подготовке российской армией двух котлов для ВСУ
Депутат Рады Шевченко: российские войска готовят сразу два котла для ВСУ
13 мая 2024, 03:46

Фото: iStock/Igor Ivanov

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) готовят сразу два котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Он признал, что, согласно логике российских военных действий, наступление будет вестись на два фронта. Первый – из Белгородской области на Харьков и оттуда на Днепропетровск, а другой – на Донецк через Часов Яр.

Депутат считает, что отвод войск с двух сторон к Днепропетровску – это точка соприкосновения.

«Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно», – сказал Шевченко.

Парламентарий считает, что если российские силы дойдут до города и возьмут под контроль мосты, то достигнут стратегического успеха. Он отметил, что сложившаяся ситуация является опасной.

Ранее в Киеве сообщили о сложной ситуации в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на линии фронта является «обостренной». В настоящее время бои идут в районах вдоль границы с Россией.

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#вс рф
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В Херсоне прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы
13 мая 2024, 03:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, передает издание «Зеркало недели» на своем Telegram-канале.
«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Пройдите в укрытия», – сообщается в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Херсонской области не объявлялась. На данный момент сигналы звучат только в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Экс-депутат Харькова оценил значение села Липцы для армии России
Экс-депутат Харькова: взятие села Липцы позволит сформировать санитарную зону
13 мая 2024, 02:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Захват российскими войсками села Липцы в Харьковской области поможет установить огневой контроль над крупными промышленными территориями, заявил бывший депутат харьковского горсовета Константин Кеворкян в интервью URA.RU.
По его словам, она является центром оружейного производства ВСУ и размещения их кадровых подразделений. По мнению бывшего депутата, после взятия села можно будет создать санитарную зону на севере области и продвинуться вперед. Он отметил, что занятие села Липцы и Волчанска поможет обеспечить безопасность российских городов Белгород и Шевекино.

В то же время Кеворкян заявил, что речи о наступлении на Харьков не идет и что российская армия пытается рассредоточить украинские войска вдоль линии фронта.

Ранее Киев сообщил о сложной ситуации в Харьковской области. По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на линии фронта характеризуется как «обостренная». В настоящее время бои ведутся в приграничных районах вдоль границы с Россией.

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#украина
#вс рф
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Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении
13 мая 2024, 01:56

Фото: iStock/aapsky

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что оперативная обстановка в Харьковской области сложная. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале.
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», – отмечается в публикации.

Генштаб признал факт наступления российских войск под Харьковом и подчеркнул, что Москва добилась «тактических успехов».

Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.

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#украина
#военные
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#харьковская область
#вс рф
#владимир зеленский
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Лишившийся обеих ног ветеран ВСУ получил повестку в военкомат
13 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/:Irina Piskova

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Симороз, потерявший обе ноги, рассказал на своем Telegram-канале, что вместе с квитанцией об оплате электроэнергии он получил повестку в военкомат.
«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета. Повестку приклеили к квитанции за коммуналку», – рассказал ветеран.

Он предположил, что военкоматы Украины рассылают повестки всем подряд, в том числе и негодным к военной службе. В связи с этим Симороз посоветовал военкомату делегировать свои задачи онлайн-ботам и отправить их на передовую.

В апреле Симороз, как сообщается, столкнулся с трудностями при пересечении украинской границы из-за подозрений в дезертирстве. Он заявил, что пограничники не позволили ему покинуть страну при поездке в Польшу на лечение.

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#лечение
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Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
13 мая 2024, 00:19

Фото: iStock/vicnt

Французский генерал Франсуа Шованcи предположил, какие последствия российского наступления в Харьковской области для украинской армии, передает LCI.
Шованси раскрыл последствия российского наступления, подчеркнув, что ВСУ ослабят другие участки фронта, чтобы стянуть войска к Харькову.

«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда. Следовательно, это ослабит другие участки фронта», – отметил он.

Бои на северо-востоке заставят украинскую армию перераспределить боеприпасы и более интенсивно использовать их за пределами Донбасса, добавил французский военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.

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#всу
#украина
#франция
#военные
#донбасс
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В Харькове прозвучал взрыв
Мэр Терехов: в Харькове прозвучал взрыв
12 мая 2024, 23:10

Фото: iStock/trikolor

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе произошел взрыв.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – заявил глава города.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.

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#всу
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Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом
12 мая 2024, 22:36

Фото: iStock/allanswart

Силы ПВО успешно отразили очередную атаку на Белгород, как сообщило российское Минобороны.
«С 19:50 до 20:40 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО "Ольха" и RM-70 Vampire)», — заявили в Минобороны.
Подчеркивается, что было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха».

Согласно последующему заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этой атаки погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Пострадавших оказалось пятеро (четыре мужчины и одна женщина).

Во время предыдущей атаки, около 11:40 12 мая, ВСУ также использовали эти РСЗО — в общей сложности было сбито шесть снарядов. Кроме того, были уничтожены шесть ракет «Точка-У», фрагмент одной из которых попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда. По последним данным, погибли 11 человек, около 20 получили ранения.

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