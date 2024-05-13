На Украине заявили о подготовке российской армией двух котлов для ВСУ

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Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) готовят сразу два котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Он признал, что, согласно логике российских военных действий, наступление будет вестись на два фронта. Первый – из Белгородской области на Харьков и оттуда на Днепропетровск, а другой – на Донецк через Часов Яр.
Депутат считает, что отвод войск с двух сторон к Днепропетровску – это точка соприкосновения.
Парламентарий считает, что если российские силы дойдут до города и возьмут под контроль мосты, то достигнут стратегического успеха. Он отметил, что сложившаяся ситуация является опасной.
Ранее в Киеве сообщили о сложной ситуации в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на линии фронта является «обостренной». В настоящее время бои идут в районах вдоль границы с Россией.
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Депутат считает, что отвод войск с двух сторон к Днепропетровску – это точка соприкосновения.
«Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно», – сказал Шевченко.
Парламентарий считает, что если российские силы дойдут до города и возьмут под контроль мосты, то достигнут стратегического успеха. Он отметил, что сложившаяся ситуация является опасной.
Ранее в Киеве сообщили о сложной ситуации в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на линии фронта является «обостренной». В настоящее время бои идут в районах вдоль границы с Россией.
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Александр Климов