На Украине обвинили британскую газету в работе на Россию

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Минэнерго Украины выдвинуло обвинения британскому изданию Financial Times в работе на Россию. Заявление ведомства публикует «Страна.ua».
5 июня газета писала, что Украина потеряла более половины мощностей, которые вырабатывают электроэнергию. В публикации со ссылкой на анонимны чиновников отмечалось, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества».
Украинское Минэнерго заявило, что ссылки на неназванные источники вызывают сомнения достоверности сведений. В ведомстве отметили, что утверждения о «жизни в холоде и темноте» направлены на создание паники и страха среди жителей страны.
В Минэнерго добавили, что в материале FT смешиваются правдивые и ложные данные, а публикация нацелена на эмоции читателей.
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«Статья Financial Times под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — говорится в материале.
Украинское Минэнерго заявило, что ссылки на неназванные источники вызывают сомнения достоверности сведений. В ведомстве отметили, что утверждения о «жизни в холоде и темноте» направлены на создание паники и страха среди жителей страны.
В Минэнерго добавили, что в материале FT смешиваются правдивые и ложные данные, а публикация нацелена на эмоции читателей.
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Алина Юрчак