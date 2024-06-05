Политолог Перенджиев назвал основное условие участия армии Ливана против Израиля

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Ливан начнёт военные действия против Израиля в случае, если со стороны последних будет агрессия в адрес гражданских.
«Если Израиль будет вести войну в той форме, как против ХАМАС, фактически уничтожая мирное население и огромное количество детей из Палестины, и, если подобное произойдет на земле Ливана, это будет воспринято как война против ливанского народа. Тогда ливанская армия может выступить против Израиля, потому что это будет рассматриваться как агрессия против Бейрута», — отметил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о готовности ЦАХАЛ приостановить боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников, однако он исключил прекращение войны вплоть до достижения всех намеченных целей.
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Мелисса Тимофеева