Политолог Дробницкий раскрыл, как проведут выборы в США в случае смерти Байдена

Как минимум 30 российских журналистов погибло во время конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.





В среду глава государства в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с представителями международных информационных агенств. В числе приглашённых гостей были и представители недружественных стран.





ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.





Российский лидер подчеркнул, что западные страны не дают России расследовать гибель своих представителей средств массовой информации на Украине.