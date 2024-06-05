Политолог Дробницкий раскрыл, как проведут выборы в США в случае смерти Байдена

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Американист, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что замена кандидатуры нынешнего Джо Байдена на президентских выборах в США возможно в случае его смерти.
«Теоретически замена кандидата возможна даже в случае, если Байден умрет вплоть до двух с небольшим недель до дня голосования. К слову, федерального закона на этот счет не существует. Вопрос в том, успеют ли заменить фамилию кандидата в бюллетенях для каждого из штатов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дробницкий.
Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение о том, что ошибкой действующего президента США Джо Байдена в предвыборном противостоянии с Дональдом Трампом является его позиция.
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