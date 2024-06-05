Путин высказался о праве признания Россией независимости ДНР и ЛНР

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Россия имела право признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом президент Владимир Путин.
По его словам, независимость самопровозглашённых республик законна с точки зрения международного права. Об этом говорит статья первая Устава ООН. Это право нации на самоопределение, уточнил Путин.
Напомним, что референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонский и Запорожской области состоялись 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России выступили 99,3%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
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