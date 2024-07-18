Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинский лидер Владимир Зеленский довел страну до критического состояния.
По словам Соскина, бюджет Украины опустошен, девальвация уже не помогает. Повышение налогов для населения также не способствует улучшению ситуации.
Экс-советник отметил, что Зеленский и его свита уже использовали все возможные формы ограбления и удержания собственной власти. Соскин заключил, что «все идет к полному развалу».
Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку.
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Экс-советник отметил, что Зеленский и его свита уже использовали все возможные формы ограбления и удержания собственной власти. Соскин заключил, что «все идет к полному развалу».
Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку.
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Екатерина Коршунова